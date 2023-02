Pallone spia cinese, perché gli Usa non lo abbattono? L'analisi della Nasa e i rischi (che superano i benefici)

Mentre gli Stati Uniti e i partner canadesi continuano a monitorare il sospetto pallone spia cinese che galleggia sopra gli Stati Uniti, una domanda spicca tra le altre: perché non è stato abbattuto?

I funzionari hanno affermato che il percorso del pallone lo porta su un «numero di siti sensibili». Il pallone è stato visto sopra il Montana, che ospita silos sotterranei di missili balistici intercontinentali statunitensi. Il Northern Command degli Stati Uniti si sta coordinando con la Nasa per determinare l'area in cui i detriti si diffonderebbero se il pallone dovesse essere abbattuto.

Pallone cinese sugli Usa, l'analisi rischi-benefici

Finora i funzionari hanno stabilito che il potenziale danno della caduta di detriti supera il rischio del pallone stesso, che secondo loro non ha la capacità di portare più informazioni dei satelliti spia in orbita terrestre bassa, che la Cina già utilizza.

«Perché non abbatterlo? Dobbiamo fare una valutazione di rischi-benefici qui», ha detto giovedì un alto funzionario della difesa. «Quindi la prima domanda è: rappresenta una minaccia per i cittadini americani? La nostra valutazione è di no. Rappresenta una minaccia per l'aviazione civile? La nostra valutazione è di no. Rappresenta una minaccia notevolmente potenziata dal lato dell'intelligence? La nostra migliore valutazione in questo momento è che non è così. Quindi, dato quel profilo, valutiamo il rischio di abbatterlo, anche se la probabilità che i detriti cadano e feriscano qualcuno o danneggino proprietà è bassa. Non ne vale comunque la pena».

«Non è come Top Gun»

Un funzionario statunitense ha aggiunto venerdì alla Cnn: «Questo non è come "Top Gun" dove esplode e non va da nessuna parte. È grande ed è di metallo, metterebbe a rischio centinaia di americani».

Il presidente Joe Biden è stato informato sui movimenti del pallone e ha chiesto consigli ai suoi consiglieri militari. E mentre pensava di abbattere il pallone, proprio mentre era sopra il Montana, il consiglio alla fine era di non farlo.

Ma questo non vuol dire che alla fine non possa essere abbattuto; l'alto funzionario della difesa ha detto giovedì che gli Stati Uniti hanno «opzioni per affrontare questo pallone» se il rischio dovesse cambiare.