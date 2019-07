Napoli, papà uccide la figlia di 16 mesi lanciandola dal balcone e si getta di sotto

Ieri sera lite tra genitori. Ci sarebbe stata una discussione, ieri sera, secondo una primo accertamento dei carabinieri, tra i genitori della bimba di 16 mesi uccisa oggi a San Gennaro Vesuviano. La vicenda è ancora tutta da ricostruire, così come è da stabilire se i due erano in procinto o meno di una separazione.







I genitori della piccola vivono a Caserta; nell'appartamento dove si è verificata la tragedia vive la suocera dell'uomo. In queste ore i carabinieri stanno sentendo i familiari proprio per cercare di stabilire cosa abbia potuto far scattare la follia omicida nell'uomo e il suo tentativo di suicidio.







La disperazione dei parenti della bimba. Scene di disperazione dei parenti della piccola uccisa a San Gennaro Vesuviano (Napoli) dal padre che si è lanciato dal balcone assieme alla bimba e che è ora in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli. Il nonno materno ha chiesto di vedere il corpo della piccola.



L'abitazione della tragedia è quella della nonna materna. La coppia abitava a Caserta ma stava probabilmente per separarsi. Questa mattina la mamma della bambina si è distratta un attimo, il marito ha preso la piccola e si è lanciato giù nel vuoto con lei. Sul posto si è recato il pm per avviare le indagini.



) è salito sulla tromba delle scale e dalla finestra al secondo ha prima lanciato la bambina e successivamente si è buttato lui. Fatale per la piccola l'impatto, lui è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli.

