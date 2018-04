Papà dona un pezzo del suo fegato al figlio malato di 1 anno e lo salva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un bambino di nemmeno. Urge un trapianto di. Si cerca spasmodicamente un organo, che però non è disponibile. L’ultima spiaggia è un trapianto epatico da donatore vivente, a Padova non se ne fanno da vent’anni, da quando nel 1997 un ferroviere croato donò parte del suo fegato al figlio, colpito da tumore; un intervento che allora fece talmente tanto positivo scalpore, che il ragazzino venne poi ricevuto dal Papa.Adesso, come allora, non c’è tempo da perdere.. La decisione del clinici cade sul papà dovendo mamma occuparsi anche di un altro figlioletto. Così l’uomo, con una specifica autorizzazione del ministero della Salute concessa all’équipe del Centro di chirurgia epatobiliare e trapianti di fegato dell’Azienda ospedaliera universitaria, diretta dal professor Umberto Cillo, ha salvato la vita al suo bambino, 10 chili di peso,, precisamente il lobo sinistro.