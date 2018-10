Bambino di 9 anni ferito al volto da una fucilata: è gravissimo

Un bambino di 9 anni è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata all'ospedale materno infantile Salesi di Ancona, dopo essere stato raggiunto al viso e al collo dai piombini di un proiettile da caccia. Lo riferiscono alcuni media locali. Le sue condizioni sono gravi. Il fatto è avvenuto a Osimo (Ancona).



È accaduto in un capanno da appostamento, nelle campagne di Passatempo di Osimo, l'incidente in cui è rimasto ferito il bimbo, ora ricoverato all'ospedale Salesi di Ancona con ferite e fratture provocate da una scarica di 20 pallini.



Il ragazzino era con il padre e altri tre cacciatori, quando un colpo esploso da un fucile da caccia ha raggiunto un muro: il bambino è stato raggiunto, di rimbalzo, da pallini e frammenti di cemento e il padre ha assistito al fatto. Sull'episodio indagano i carabinieri di Osimo, guidati dal magg. Luigi Ciccarelli: si tratta di un fatto accidentale, il reato ipotizzato è lesioni colpose.



In corso un sopralluogo del Norm nel sito, che sarebbe autorizzato, dove è avvenuto l'incidente. Tra gli aspetti da chiarire da quale fucile è partita la scarica di pallini. Procede la Procura di Ancona, che ha aperto un fascicolo, ma l'ospedale Salesi ha informato anche la Procura dei minori, dato che un minorenne non dovrebbe essere a contatto con armi.



Ha un «quadro clinico generale stabile sia per l'aspetto respiratorio e cardiocircolatorio» il bambino di 9 anni, ricoverato all'ospedale Salesi di Ancona. Lo rende noto un bollettino dell'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona. Il bimbo è stato leggermente sedato per la sintomatologia dolorosa.

