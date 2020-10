Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 19 al 25 ottobre: ecco i segni zodiacali sul podio

L'Oroscopo di Paolo Fox torna come ogni lunedì e direttamente dallo studio de "I Fatti Vostri". L'astrologo stila la classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana che va da oggi 19 ottobre a domenica. Appuntamento attesissimo per iniziare bene la settimana, ma come dice sempre l'astrologo più famoso della tv «l'oroscopo è un gioco, non credete ma verificate». Ecco la classifica dei segni, dal dodicesimo al primo.

SAGITTARIO Il Sagittario è collocato al dodicesimo posto ed è molto confuso. Vi trovate in una situazione di stallo in vista di una fase planetaria che porta trasformazione. C'è l'esigenza di un cambiamento profondo. Volete metterlo in atto e non sapete come, mentre in amore potreste fare un passo indietro.

PESCI Il Pesci, all'undicesimo posto nella classifica, è stanco e sotto pressione. Questo è il mese della revisione d'amore, soprattutto se pensate di aver ottenuto in cambio meno di quello che avete dato. Questo malcontento porta tensioni nei sentimenti. Sul lavoro invece potrebbero arrivare nuove proposte da prendere in cosiderazione.

ARIETE Al decimo posto c'è l'Ariete, al centro di diversi conflitti. Alcune situazioni saranno più facili da gestire soltanto tra un po'. Bisogna andare avanti e non fare delle scelte importanti tra ottobre, novembre e la prima metà di dicembre. La fretta potrebbe essere cattiva consigliera.

GEMELLI Nella nona posizione ci sono i Gemelli. Il cielo contrastato all'inizio della settimana perché sono giornate in cui farete fatica a fare tutto, ma dalla seconda metà di dicembre tutto cambia. Il 2021 sarà un anno di realizzazione, non per forza professionale.

ACQUARIO All'ottavo posto troviamo l'Acquario, che è molto contrariato. Non tutti sono stati carini con voi, quindi adesso bisogna semplicemente ritrovare un po' di tranquillità. Nel 2021 l'Acquario sarà uno di quei segni che vivranno una grande trasformazione.

LEONE Al settimo posto della classifica di Paolo Fox c'è il Leone. Avete tanta forza e molti ammiratori, ma non siete soddisfatti dei risultati. Attenti anche alle questioni economiche.

CANCRO Al sesto posto il Cancro. Avete la cognizione di un grande futuro perché finalmente Saturno se ne va. Tra qualche mese andrà meglio, ma anche adesso dovrebbero proporvi qualcosa. Ormai vi sentite liberi dal compromesso che avete accettato negli ultimi anni.

TORO Al quinto posto il Toro. Giove e Saturno in buon aspetto vi premiano. Chi è single dovrebbe mettersi in gioco senza pensarci troppo, mentre le coppie che hanno vissuto qualche tentennamento, troveranno il modo di riavvicinarsi. Nella seconda parte della settimana potrebbero arrivare nuove opportunità da non perdere.

BILANCIA Sfiora il podio il segno della Bilancia. Tra un po' non avrete più pianeti contro e il consiglio è di non ripetere le stesse situazioni negative. Anche sul lavoro avrete un cielo finalmente più favorevole. Rimboccatevi le maniche e datevi da fare

VERGINE Al terzo posto della classifica di Paolo Fox c'è il segno della Vergine. In questi giorni siete più forti anche per i sentimenti. Sul fronte lavorativo avrete ottime possibilità di emergere e di avere successo.

CAPRICORNO Questo è un anno di crescita per voi. Già avete avuto delle soddisfazioni, puntate su questa settimana. Se siete in coppia, dovrete sfruttare le prossime giornate per recuperare l’intesa persa nei giorni passati. Sul lavoro avrete Giove e Saturno in ottimo aspetto: approfittatene.

SCORPIONE Al primo posto della classifica lo Scorpione con la sua ironia pungente. Cercate di non essere duri con voi stessi. Di fronte a qualche difficoltà evitate di polemizzare su ogni cosa o di cedere alla tentazione di mandare tutto alle ortiche.

