L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 18 ottobre 2021, la classifica della fortuna: ecco i segni sul podio

Paolo Fox condivide l'Oroscopo della Settimana da lunedì 18 ottobre 2021 e stila la classifica dei segni zodiacali in base alla fortuna in amore e nel lavoro dal dodicesimo al primo posto. Un evento imperdibile per i telespettatori de I Fatti Vostri e per chi crede negli astri. L'astrologo, tuttavia, ricorda: «Non credete, ma verificate».

L'OROSCOPO DELLA SETTIMANA DI PAOLO FOX

CANCRO Fanalino di coda il Cancro. Siete molto nervosi in questo periodo, agitati da quello che è successo di recente. Avete il senso della famiglia e tutti quelli che si sono staccati da una realtà abitudinaria sono un po' sotto pressione.

CAPRICORNO All'undicesimo posto il Capricorno. Ancora non avete stabilità, pensate prima al piacere. Siete un po' stanchi e turbati. Vi date da fare per gli altri e questa settimana la luna è un po' storta.

LEONE Questo, per il Leone - al decimo posto - è un anno con Saturno contro perché ci sono degli ostacoli e voi vi intestardite. Attenzioni nelle relazioni con gli altri. Toro e Acquario sono segni con cui potete avere difficoltà.

ARIETE Il segno dell'Ariete è al nono posto della classifica di Paolo Fox. Vi impuntate e state facendo molte cose in vista di un biennio di ripartenza. Siete ancora giù di corda per l'anno pesante. Cercate di credere nell' amore.

PESCI Il segno dei Pesci è ottavo in classifica. I Pesci sono turbati da una Venere dissonante. I problemi affiorano specie nel weekend: non lasciatevi travolgere dalle emozioni negative. Da novembre si vola in amore.

SAGITTARIO Al settimo posto della classifica troviamo il Sagittario. Se non siete contenti vi guardate intorno. Questo è un momento importante, ma nel weekend la luna è un po' strana. Non entrate in contraddizione.

VERGINE Al sesto posto, a metà classifica, troviamo la Vergine. Un Mercurio molto bello vi stimola e poi arriverà una Venere molto bella. Siete stati al rallentatore, ma siete entusiasti per i nuovi progetti.

SCORPIONE Il segno dello Scorpione si colloca al quinto posto della classifica di Paolo Fox. Non è detto che quello che avete vissuto sia negativo. Limitate la diffidenza nei confronti delle persone che vi stanno attorno.

TORO Sfiorano il podio le persone che appartengono al segno del Toro. State sistemando molte cose nella vostra vita. Da novembre volerete in amore. Potete recuperare o voltare pagina: o dentro o fuori.

GEMELLI Si colloca al terzo posto della classifica di Paolo Fox il segno dei Gemelli. Da settimane ai primi posti, i Gemelli godranno di una situazione astrologica forte soprattutto nel weekend.

ACQUARIO Momento molto importante per le persone dell'Acquario, che si piazzano al secondo posto nella classifica stilata da Paolo Fox. In questa settimana vincono quelli che cambiano e che si mettono in crisi.

BILANCIA Periodo d'oro per chi appartiene al segno della Bilancia. Primo posto nella classifica stilata dall'astrologo Paolo Fox. Per la Bilancia questa settimana c'è una grande affermazione nei rapporti con gli altri.