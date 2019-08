OROSCOPO PAOLO FOX FINE SETTIMANA 30 AGOSTO

per il weekend diannuncia momenti di crisi e agitazione per alcuni segni. Gli spostameni planetari faranno sì che per alcuni segni zodiacali il fine settimana sarà fruttuoso in ambito lavorativo e sereno in amore, altri dovranno ancora tenere conto di qualche ritardo e tensione.Sarà un periodo positivo per chi vuole sperimentare nel lavoro. Nel week end le persone di questo segno avranno pianteti favorevoli per novità interessanti. Se siete single non lasciatevi sfuggire occasioni importanti.La giornata di sabato sarà interessante per i single, saranno favoriti gli incontri e sarete dotati di un fascino magnetico. Per chi è in coppia si ritrova la serenità.. Per chi è in coppia sarà un fine settimana sotto tono. Dovrete fare attenzione a non dare il via a discussioni che potrebbero finire male.Sarete attratti da altre persone fuori dalla coppia. Cercate sempre di valutare i pro e i controSarà un week end fruttuoso per i nati sotto questo segno, potrete cominciare a raccogliere quello che avete seminato con fatica nel lavoro.Le stelle promettono cambiamenti in positivo nella professione, dovete avere ancora un po' di pazienza ma sarete premiati.Sul lavoro resta un periodo di tensione, potreste essere costretti a scendere a compromessi. Fate attenzione a non riversare il nervosismo nella vita amorosa.Recupero dal punto di vista professionale, finalmente le cose iniziano ad andare come vorreste.I single potrebbero sollevare un polverone nella giornata di sabato. Potrebbe non necessariamente essere qualcosa di negativo.La vita di coppia non brillerà in questo fine settimana, potrebbero esserci tensioni e liti, cercare di rimanere calmi almeno fino a lunedì.Cercate ormai da tempo serenità e stabilità, ma ancora non sembrano arrivare soprattutto in amore, tenete duro.Sarà un fine settimana tumultuoso per l'amore. Alcuni potrebbero avere uno stato di agitazione che potrebbe far cambiare le carte in tavola.