Oroscopo di Paolo Fox, la classifica della settimana: Pesci fanalino di coda, chi è sul podio

Come ogni lunedì Paolo Fox torna con l'Oroscopo e la classifica della settimana in diretta dallo studio de "I Fatti Vostri". L'astrologo, volto noto della televisione, fa le previsioni per tutti i segni zodiacali da oggi 30 novembre a domenica. Appuntamento attesissimo per iniziare bene la settimana, ma come dice sempre l'astrologo più famoso della tv «l'oroscopo è un gioco, non credete ma verificate». Ecco i consigli per tutti i dodici segni.

LA CLASSIFICA DELL'OROSCOPO DI PAOLO FOX DEI 12 SEGNI

PESCI Fanalino di coda della classifica è il segno dei Pesci. Non conviene discutere di lavoro perché il momento è incerto e la testa è tra le nuvole. Occhio all'alimentazione e non pensare sempre e soltanto al lavoro. In amore se ci sono state crisi previsti recuperi.

ACQUARIO All'undicesimo posto il segno dell'Acquario. In arrivo il riscatto che vi è dovuto, ma dovete evitare passi falsi. In amore possibili nuovi incontri, m preferirete essere cauti. Se vi piace qualcuno il consiglio è di farvi avanti rinunciando alla solita indipendenza.

CAPRICORNO Al decimo posto il Capricorno. Il consiglio è di non lasciare spazio all'incomprensione e di non tenersi tutto dentro. Le storie che hanno superato la crisi estiva vanno meglio, sul lavoro meglio prendersi qualche giorno di riposo.

TORO Nono il Toro, per cui non è facile trovare una certa serenità. Nel weekend potrebbero esserci tensioni con il partner a causa dei pensieri sul lavoro. Al momento non c'è tanta grinta, forse sarebbe meglio staccare la spina. Attraversate una fase di trasformazione.

LEONE All'ottavo posto della classifica il Leone. Ogni cosa che dite è fonte di perplessità perché c'è chi ha da ridire su tutto. Attenzione la settimana inizia bene, ma siete molto agitati dentro. In questo periodo dovreste cercare di stare più a contatto con gli altri.

BILANCIA Al settimo posto della classifica la Bilancia, che si prepara a una piccola rivincita. La settimana è interessante perché certe situazioni spiacevoli si allontanano. Mercoledì e giovedì un po' di stanchezza, ma siete pronti a rimettervi in gioco. I segni d'aria sono favoriti nel 2021.

VERGINE Per la Vergine, al sesto posto della classifica di Paolo Fox, è in atto rivoluzione. Siete meno attaccati a delle formalità, avete cambiato vita. Avrete grandi necessità entro febbraio e marzo di fare accordi. Non dimenticate i sentimenti.

CANCRO Il Cancro è al quinto posto della classifica. Il 17 dicembre finalmente vi liberate di Saturno. Siete a caccia di qualcosa di nuovo a livello lavorativo ed emozionale. In amore, sostiene Paolo Fox, c'è un bel cielo perché Venere presto sarà favorevole.

ARIETE Sfiora il podio il segno dell'Ariete. Piano piano risolvete debiti e fastidi che vi hanno dato preoccupazioni nelle scorse settimane. Quello che avevate programmato riparte con risultati soddisfacenti, ma non dimenticate l'amore. Paolo Fox sottolinea che Venere è favorevole.

GEMELLI Al terzo posto il segno dei Gemelli. Il 2021 aiuterà nel raggiungimento di certi risultati. I ragazzi potrebbero pure buttare all'aria tutto quello che hanno fatto fino a oggi, mentre le persone meno giovani vedranno consolidati i loro traguardi.

SCORPIONE Al secondo posto lo Scorpione. Venere in transito conferma che siete innamorati, ma non ve la prendete per tutto. Siete voi che esagerate con la polemica perché l'amore è accompagnato molto spesso dal rancore. Settimana importante soprattutto nella parte centrale.

SAGITTARIO Al primo posto nella classifica stilata da Paolo Fox si trova il Sagittario. Avete una carica pazzesca, dice l'astrologo. Il weekend porterà fortuna.

