Suona al piano mentre viene operato di tumore al cervello: intervento di 5 ore su un jazzista

Non è la prima volta che accade nel mondo e nemmeno in Italia, ma quando un paziente viene operato al cervello da sveglio rappresenta sempre un raro caso e a sé. L'ultimo intervento di questo tipo nel nostro Paese è stato portato a termine a Cesena da un team specializzato dell'ospedale Bufalini su un paziente molto particolare: un musicista jazz, colpito da tumore al cervello, che per tutta la durata dell'operazione ha suonato il pianoforte. Con una eccezionalità in più: durante l'operazione sono state mappate aree cerebrali specifiche per la musica, un elemento che potrà gettare una nuova luce sulla complessità dei processi cerebrali.

Gli interventi con la tecnica della 'Awake Surgery', la chirurgia da sveglio, sono stati da tempo sdoganati da alcuni dei medical drama più seguiti della tv e sono finiti, per davvero, perfino su dirette streaming via social a scopo educativo. Si effettuano in determinati casi su pazienti che vengono lasciati in condizioni di veglia per uno scopo duplice: da un lato asportare la massa tumorale e dall'altro salvaguardare abilità specifiche e qualità di vita post intervento. Nel caso di Cesena i medici hanno monitorato per tutto il tempo le abilità musicali della persona operata, un insegnante e cultore di musica jazz, che mentre era sotto i ferri ha eseguito diversi brani al piano.



Durato circa cinque ore, l'intervento è stato eseguito nei giorni scorsi da un'equipe multidisciplinare. «Ciò che lo rende piuttosto raro ed eccezionale - spiega il dottor Luigino Tosatto, direttore dell'Unità operativa di Neurochirurgia del Bufalini insieme ai dottori Vincenzo Antonelli e Giuseppe Maimone - è che in questo paziente per la prima volta abbiamo localizzato aree cerebrali specifiche per la musica, molto complesse da rilevare, per preservare le sue abilità musicali durante l'asportazione della massa tumorale. Inoltre tale approccio ci permetterà di comprendere meglio la complessità dei processi cerebrali che sottendono alcune funzioni cognitive superiori della mente umana, fra cui le abilità artistiche e musicali». Tumori al seno, l'importanza della prevenzione. Ricci: «Rivolgetevi alle breast unit»

Nello specifico durante l'intervento sono state mappate e monitorate tre capacità di comprensione musicale: il riconoscimento dei toni melodici, il ritmo e il contorno musicale. Al Bufalini la metodica dell'Awake Surgery è iniziata da qualche anno dopo un periodo di perfezionamento dei neurochirurghi cesenati in vari centri tra cui il dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Montpellier diretta dal professor Hughes Duffau, luminare della materia. In Emilia-Romagna due anni fa al Sant'Anna di Ferrara fu effettuato il primo intervento in Italia così concepito su un paziente di tumore al cervello, un altro musicista professionista, operato da sveglio mentre suonava il clarinetto.

Ad aprile di quest'anno invece, per la prima volta nel Sud Italia, una musicista è stata operata al cervello mentre suonava il violino, al Santissima Annunziata di Taranto. Nel 2014 Roger Fritsch, un violinista della Minnesota Orchestra, affetto da tremori alle mani di origine neurologica, subì alla Mayo Clinic di Rochester (Minnesota) l'impianto di elettrodi in una particolare zona del cervello mentre suonava il violino. In Brasile nel 2015 un paziente non solo ha suonato la chitarra mentre veniva operato al cervello ma ha anche cantato.

