Omicron, il preside autorizza stage in Irlanda: tornano positivi in 35. Contagiati anche 10 militari

È una brutta tegola quella che arriva in Campania dagli ultimi sequenziamenti di Sars-Cov-2 condotti dal super laboratorio del Cotugno su un gruppo mirato di tamponi positivi inviati dalla Asl Napoli 2 nord: in 24 ore emergono 13 contagi della nuova variante Omicron, 10 relative a militari dell’Aeronautica militare a cui si aggiungono 2 ragazzi di 14 anni di due classi del liceo scientifico statale De Carlo a Giugliano andate in stage...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati