Positivi Covid per quanti giorni possono contagiare? La differenza Omicron-Delta e la carica virale

Mentre le autorità sanitarie si affannano a trovare la quadra per non bloccare il Paese isolando e mettendo in quarantena tutti i soggetti che risultano positivi, un nuovo studio che arriva dal Regno Unito conferma la imprevedibilità del virus nel diffondersi se lasciato a briglia sciolta. Secondo i ricercatori dell’Università di Exeter, infatti, alcuni soggetti positivi possono essere infettivi anche dopo 10 giorni. Il numero dei casi preso...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati