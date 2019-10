Omicidio Sacchi, ritrovato lo zaino di Anastasiya: era tra le sterpaglie accanto al GRA

Ultimo aggiornamento: 29 Ottobre, 09:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo zaino di, la fidanzata di, è stato ritrovato. Sparito dalla notte dell'omicidio del 24enne romano, ucciso nella zona di Colli Albani, lo zaino (che avrebbe dovuto contenere i soldi da consegnare ai due pusher) è stato rinvenuto tra le sterpaglie ai margini del, all'altezza dello svincolo di Tor Bella Monaca. A indicare il luogo in cui era stato abbandonato è stato, uno dei due indagati attualmente in carcere.Il ritrovamento dello, che dovrebbe appartenere proprio ad Anastasiya, è un ulteriore tassello decisivo ai fini delle indagini sulla morte di. Nei giorni scorsi, invece, erano stati ritrovati altri oggetti importanti per le indagini. Come scrive il gip Corrado Cappiello, nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di, nella zona di, dove risiedono i due giovani, sono stati trovati un portatessere e un portafogli da donna con la(in via Ottaviano Conte di Palombara) e, nascosto in un tombino a via Conti di Rieti, un, chiuso con dei nodi contenente unIn, tra le sterpaglie dello spartitraffico della rampa d'accesso al, è invece stato rinvenuto unoda donna. Una scoperta che segue di poche ore il rivenimento di unanera in metallo, in un campo a ridosso di via Belmonte in Sabina, all'altezza dello svincolo del Raccordo che porta alla Centrale del Latte e che unisce il Gra cone San Basilio.Nell'ordinanza del gip si legge anche che, dopo l'omicidio di Luca Sacchi, «Valerio Del Grosso è stato rintracciato in una stanza d'albergo e, spontaneamente, ha collaborato con gli investigatori consentendo il recupero degli oggetti di cui si era sbarazzato in diversi punti della città».