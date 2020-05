Omicidio Falcone, drappi sui balconi per ricordare la strage

Ultimo aggiornamento: 21:05

Il bianco dei lenzuoli srotolati dai balconi e dai palazzi delle istituzioni in ogni parte d'Italia, i messaggi via web, flash mob, i tweet e i post su Facebook, lo streaming per unire ricordi e riflessioni su cos'è oggi la mafia e su cos'era quando 28 anni fece saltare in aria a Capaci col tritolo Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti di scorta.