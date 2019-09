Oltre i 200 all'ora: sulla linea adriatica treni più veloci

Se non ci saranno altri intoppi burocratici, nel 2026 sulla linea ferroviaria adriatica si potrà viaggiare oltre i 200 chilometri orari, con un importante risparmio di tempo per raggiungere Bologna e Milano. E' partita, infatti, la Conferenza di servizi che dovrebbe il condizionale è sempre d'obbligo portare all'approvazione del progetto definitivo per il raddoppio della tratta TermoliRipalta.

L'incontro si è tenuto ieri a Roma, nella sede del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il nuovo progetto presentato recepisce la proposta della Regione Molise, quindi non dovrebbero esserci più ostacoli ad un'opera attesa da troppi anni. Una infrastruttura per la quale l'assessore regionale ai Trasporti, Giovanni Giannini, si è speso molto ed è facile intuire il motivo: raddoppiare quei 25 chilometri di linea ferroviaria che uniscono la Puglia e il Molise vuole dire eliminare un grosso ostacolo alla velocizzazione della tratta. Nel dettaglio, l'intervento interesserà i territori dei comuni di Termoli e Campomarino in provincia di Campobasso e di Chieuti e Serracapriola in provincia di Foggia. Il progetto prevede il raddoppio in sostanziale affiancamento alla linea esistente per circa due chilometri e la realizzazione in variante di una nuova linea a doppio binario per i restanti 23 chilometri con la dismissione dell'attuale.

L'investimento complessivo dell'intervento (lotto II-III) è di circa 594 milioni di euro, attivazione prevista nel 2026. Per il lotto I, tratta Ripalta Lesina, costo complessivo 106 milioni, sono in corso le attività negoziali che si concluderanno entro fine 2019. Attivazione nel 2023. Con il completamento del raddoppio aumenteranno le performance dell'intera direttrice Adriatica: possibilità di far circolare più treni, maggiore velocità di percorrenza e aumento della regolarità del servizio ferroviario. L'Alta velocità al Sud, intesa come infrastruttura, non è nei progetti di Rfi e Ferrovie dello Stato italiane, ma la velocizzazione delle linee ferroviarie, invece, è già in corso. Per quanto riguarda la Puglia, le opere principali riguardano la Bari-Napoli e la velocizzazione delle linee Bari-Lecce, Bari-Taranto e Bari-Foggia. Parliamo di interventi sia di tipo infrastrutturale che tecnologico, sulla Bari-Napoli si sta lavorando alla clemente per completare l'opera entro il 2026.

Nelle settimane scorse è stato fatto un ulteriore passo in avanti nella realizzazione della linea ad Alta capacità (cosa diversa dall'Alta velocità), è stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara relativo al tratto di linea Telese-San Lorenzo Maggiore-Vitulano (20 chilometri). L'importo a base d'asta è di 500 milioni di euro. Il raddoppio della linea garantirà un aumento di capacità e di regolarità dei treni, contestualmente saranno eliminati tutti i passaggi a livello esistenti. Di pari passo, in Puglia si sta lavorando anche alla velocizzazione della linea adriatica e quella ionica: sulla Bari-Lecce sono già in corso i lavori per permettere ai treni di viaggiare oltre i 200 chilometri orari, si tratta di upgrade tecnologici, eliminazione dei passaggi a livello, potenziamento dell'infrastruttura. Sul tratto Lecce-Brindisi gli interventi sono già ultimati, la velocizzazione riguarderà, però, anche Brindisi-Bari, Bari-Foggia e, appunto, Foggia-Termoli.

V.Dam.

