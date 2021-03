Nuovo decreto, Draghi: «Scuole aperte fino alla prima media. Prenotare le vacanze? Lo farei». Zona gialla? No, fino al 30 aprile

Nuovo decreto Covid in arrivo dal governo di Mario Draghi. Cosa succederà in Italia dopo Pasqua? Meglio non illudersi, niente zona gialla: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse. Ma c'è la novità sulla scuola.

Scuola

«Le scuole riaprono fino alla prima media, il ministro Bianchi sta lavorando perché avvenga in modo ordinato. La volontà complessiva era che, se ci fosse stato uno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati