Nuova postazione a Taurisano: in coda per i tamponi in modalità drive in. Controlli in centro a Lecce

Hanno preso il via, dalle prime ore di questa mattina, le operazioni al DTD di Taurisano, in provincia di Lecce, dove l'Esercito ha attivato la postazione di "drive through" in cui il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Lecce. Tutti in coda - dovrebbero essere 240 i tamponi che saranno effettuati nella giornata - per la campagna di screening sulla popolazione locale tramite l'esecuzione di tampone naso faringeo.

APPROFONDIMENTI VIDEO Controlli in centro a Lecce

La tensostruttura si trova in piazza Unità d'Italia nell'area mercatale ed è aperta dalle ore 8 alle ore 13, dal lunedì al sabato. L'esecuzione del tampone avviene previa prenotazione gestita dal Comune di Taurisano. La Protezione Civile ha fornito alla ASL Le 13 strumenti per l'esecuzione di test antigenici rapidi per Sars-Cov-2, destinati in larga parte, momentaneamente, dal Dipartimento di Prevenzione alla postazione Drive through di Taurisano. Intanto, stando all'ultimo bollettino emesso dalla Asl, i casi positivi nella cittadina sono saliti a 112: erano appena 4 al 30 ottobre scorso.

Esercito, Marina e Protezione civile sono pronti ad attivare 13 postazioni su tutto il territorio pugliese. Al monento le prime due attive sono Taurisano e Conversano, in provincia di Bari. Una terza postazione sarà allestita a Bari, in un’area da individuare: potrebbero essere utilizzati i parcheggi dello stadio San Nicola.

In provincia di Bari ce ne saranno almeno quattro, nella Bat una, e due per ciascuna negli altri territori pugliesi.

Intanto la mattinata di oggi sembra essere partita nel segno del rispetto delle regole. I posti di blocco a Lecce e provincia non hanno registrato alcuna anomali. Nessun verbale è stato registrato.

Ultimo aggiornamento: 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA