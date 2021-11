Nuova variante Covid, mutazioni “insolite" del virus: isolato un altro ceppo, vertice dell'Oms

Una nuova variante di coronavirus sarebbe in circolazione nelle estreme aree meridionali dell'Africa australe. E la preoccupazione cresce per i riflessi diretti della nuova tipologia di Covid sulla salute umana. Per questo i funzionari dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si sono incontrati giovedì per discutere del nuovo ceppo, la cui presenza sarebbe stata riscontrata soprattutto in Sudafrica e Botswana.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati