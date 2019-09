Novantenne picchiata e violentata, i poliziotti a "Chi l'ha Visto?": «Una scena raccapricciante»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Una scena raccapricciante», così il capo della squadra volanti delladescrive in diretta aquello che è accaduto all'da due minorenni. Le forze dell'ordine sono riuscite a risalire e a catturare gli aggressori grazie alle informazioni fornite dalla donne ma durante il programmalancia un appello ad altre eventuali vittime.I due minorenni, un 14enne e un 17enne, sono stati accusati diUno era persino amico del nipote. L'hanno picchiata selvaggiamente e poi hanno abusato di lei. ​L'aggressione è avvenuta sabato pomeriggio e a dare l'allarme è stata la figlia della pensionata. Quando i poliziotti sono arrivati a casa della donna, l'hanno trovata cosciente, ma riversa sul pavimento con il volto tumefatto e sanguinante.La 90enne ha raccontato di aver fatto entrare a casa i due giovani, uno dei quali amico del nipote. Una volta dentro, però, il 17enne e il 14enne l'hanno minacciata e picchiata, mettendo a soqquadro l'abitazione in cerca di denaro e oggetti preziosi.Immediatamente soccorsa, è stata condotta in ospedale, dove si trova ricoverata. La violenza sessuale è emersa in seguito, dopo gli esami clinici.