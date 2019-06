Noa Pothoven, aveva 17 anni e la sua storia arriva dai violentata quando era solo una bambina e da quel momento, come scrisse lei stessa, aveva respirato ma mai vissuto. Anoressia, depressione, disturbo da stress post-traumatico, l’avevano accompagnata giorno e notte nel corso di questi anni.



Eutanasia, Swg: il 93% degli italiani vuole regolamento Si chiamava, aveva 17 anni e la sua storia arriva dai Paesi Bassi . È morta domenica scorsa nel soggiorno della sua casa ad Arnhem, con il supporto dei medici di una clinica e con sua madre accanto: si è sottoposta all’ eutanasia . Noa era stataquando era solo unae da quel momento, come scrisse lei stessa, aveva respirato ma mai vissuto. Anoressia, depressione, disturbo da stress post-traumatico, l’avevano accompagnata giorno e notte nel corso di questi anni.

aiutare altri giovani come lei, sostenendo che i Paesi Bassi non hanno istituzioni o cliniche specializzate a cui i ragazzi possono rivolgersi per trovare un supporto psicologico.

«A lungo ho pensato se condividere questo ultimo post. Forse sembrerà inaspettato, ma questo è un progetto che ho da molto tempo, non è una decisione d’impulso. Entro massimo 10 giorni morirò. Dopo anni di battaglie, il combattimento è finito. Ho smesso di bere e mangiare e dopo molte discussioni e valutazioni, è stato deciso di lasciarmi andare perché la mia sofferenza è insopportabile». Noa prosegue: «Respiro, ma non ho mai vissuto». E conclude chiedendo agli amici e agli oltre 8 mila follower di «Non cercare di convincerla». «Amore è lasciare andare, in ogni caso» ha concluso.

Noa era riuscita a trasformare le sue sofferenze in pagine cariche di parole. Con il libro "Vincere o imparare", la sua autobiografia, volevaSul suo profiloNoa ha pubblicato una sua foto scrivendo