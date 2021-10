Castellino, leader di Forza Nuova: dagli arresti al Daspo, chi guida la protesta No pass

L'ultima perquisizione risale a poche settimane fa: Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova, è stato trovato con bastoni, fumogeni, passamontagna, è stato portato in Questura, ma poi rimesso fuori. Monitorato, controllato, gli è stato emesso un Daspo per cinque anni. Avrebbe dovuto stare lontano dagli stadi di tutta Italia e anche dagli assembramenti politici. E prima di ogni partita della Roma, in casa e fuori casa, avrebbe dovuto mettere...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati