A 11 anni vince tre medaglie d'oro correndo con le “Nike” disegnate ai piedi

la scuola elementare della cittadina di Balasan, ha corso nei campionati studenteschi locali di atletica leggera con quelle calzature create a mano. Ha trionfato nei 400, negli 800 e nei 1.500 metri del torneo sportivo organizzato dal consiglio della città di Iloilo.



La famiglia l'ha aiutata a

Rhea vola con ledisegnate ai piedi. Corre e vince anche se le scarpette sono di bende e gesso e il marchio fatto con il pennarello. Troppo povera la ragazzinadi 11 anni per permettersi altro. Ma Rhea Bullos non vuole rinunciare alla sua passione per l’. E ha conquistato tre medaglie d'oro con le sue scarpette finte Nike. Rhea frequenta