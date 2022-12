Nichi Vendola risponde alla ministra Roccella: in posa con il marito e il figlio, «una famiglia vera»

“La ministra Roccella afferma che quando si dice che un bambino può avere due mamme o due papà, si sostiene una cosa non vera. Sarà per questo che mi è venuto il naso lungo...”. Così recita il post provocatorio di Nichi Vendola, ex governatore pugliese, nei confronti della ministra della Famiglia, natalità e pari opportunità, Eugenia Roccella.

Cosa aveva detto la ministra

La ministra aveva detto a Mattino 5, in merito al dibattito su coppie omogenitoriali e dicitura sui passaporti, che "la questione è che ogni bambino ha una mamma e un papà per forza di cose. Ha una mamma che lo ha partorito e un papà biologico, e questo non è un dato che si può eliminare. Quando si dice che un bambino ha due papà o due mamme in realtà non si dice la verità".

Non si è fatta attendere la risposta dell'ex presidente pugliese che ha postato una foto su Facebook con il grafico Ed Testa, sposati da poco più di cinque anni; mentre il bimbo è il figlio dei due, Tobia Antonio, di quasi sette anni. E il post chiosa così: "Un saluto da parte della famiglia Vendola-Testa. Una famiglia vera".