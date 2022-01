Roma, allerta meteo: prevista neve sulla Capitale per oggi

Allerta meteo su Roma: prevista neve per le prime ore di domani, mercoledì 12 gennaio. Lo rende noto il Sistema di Protezione Civile Regionale che comunica ai cittadini le deboli nevicate, con fiocchi di neve o neve e pioggia, a partire dalle ore notturne fino all’alba per terminare in tarda mattina.

Sono quindi previsti fenomeni di debole intensità e con bassa probabilità di accumuli al suolo e sulle sedi stradali. Accumuli minimi potrebbero manifestarsi nelle zone del territorio capitolino la cui altitudine sia superiore ai 300 metri s.l.m.

Ogni mutamento dell’attuale previsione sarà tempestivamente comunicata, passando, per Roma Capitale, alle fasi operative, previste dal Piano Speditivo per rischio neve e ghiaccio.

Il 10 dicembre 2021 il Sindaco ha dato «Disposizioni di emergenza in caso di caduta neve, formazione di ghiaccio e ondate di grande freddo 2021–2022”, con allegato il Piano Speditivo per rischio neve e ghiaccio.

Inoltre, è ancora in corso l'Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale , del 10 gennaio 2022 con il quale si comunica che dal mattino di martedì 11 gennaio 2022, e per le successive 18-24 ore, si prevede sul Lazio: il persistere di venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale, con raffiche di burrasca forte, specie lungo i settori costieri ed appenninici. Forti mareggiate lungo le coste esposte.