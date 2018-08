Nettuno, ubriaco e senza patente si schianta contro un palo: muore la figlia di 9 anni, grave la sorellina I parenti tentano di linciarlo

che abita nei pressi, stava guidando a forte andatura in direzione di Velletri quando ha perso il controllo della Bmw 320 finendo contro un palo della luce, poi in un avvallamento e infine si è cappottato più volte sulla strada. Nell'auto c'erano le due figlie, Nicole di 9 anni, morta sul colpo, e la più piccola di 7, rimasta ferita alle gambe e in altre parti del corpo e ricoverata all'ospedale di Anzio. L'uomo stava andando a prendere la moglie che lavora in un ristorante sul litorale.Il 39enne, solo contuso, si era poi allontanato di qualche centinaio di metri dal pronto soccorso di Anzio per evitare il contatto con un gruppo di parenti che nel frattempo aveva raggiunto l'ospedale con l'intenzione di chiedere spiegazioni sul suo comportamento: la situazione è apparsa così tesa che la polizia, raggiunto il muratore, lo ha portato in caserma per sottrarlo ai parenti e per interrogarlo. Ricoverata anche la moglie, che si è sentita male all'arrivo in ospedale.Le indagini sono affidate agli agenti della polstrada del posto mobile di Nettuno e dai colleghi della sottosezione di Albano, con il comandante Claudio Marrese impegnato negli accertamenti.Per il 39enne, che lavora saltuariamente, è scattata, su ordine della procura di Velletri che ha disposto anche l'autopsia di Nicole a Tor Vergata, la denuncia per omicidio stradale, guida senza patente e in stato di ubriachezza. Il padre delle bambine, che secondo alcune testimonianze viaggiavano senza le cinture allacciate e prive del seggiolino di sicurezza, è risultato infatti privo della patente da 9 anni (gli era stata revocata sempre per guida in stato di ebbrezza) e positivo all'alcol test, anche se non a livelli talida giustificare l'arresto. L'auto era inoltre priva di assicurazione e non stata revisionata.