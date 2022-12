Netflix dice stop agli account di amici, fidanzati e parenti: chi condivide adesso paga. Ecco il nuovo piano

Netflix cambia politica di condivisione delle password e inizierà a far pagare la condivisione degli account. Le nuove funzioni inizieranno nel 2023. Al momento, il titolare di un account Netflix può aggiungere fino a cinque profili al proprio account. Dal prossimo anno questi profili diventeranno sotto-account a pagamento. Netflix consentirà ora una sola "casa" per account, e le "case" aggiuntive dovranno pagare un extra per utilizzare lo stesso account, come è stato annunciato questa settimana dalla compagnia stessa.

Netflix, come funzionerà?

Sarà ancora possibile utilizzare l'account Netflix al di fuori della propria abitazione fisica - su tablet, laptop o telefono - ma tecnicamente si tratterà di un unico account, al quale sarà possibile aggiungere dei sotto-account. La piattaforma di streaming ha già introdotto questo modello in Argentina, Repubblica Dominicana, Honduras, El Salvador e Guatemala. I clienti di questi Paesi pagano un supplemento di 2,99 dollari al mese per aggiungere altre "case" al proprio account. Netflix inizierà a distribuire queste funzioni in modo più ampio all'inizio del 2023 e secondo il progetto iniziale i membri con piani base possono aggiungere una casa in più, i piani standard possono aggiungere fino a due case in più e i piani premium possono aggiungere fino a tre case in più.

Chi prende in prestito la password di Netflix di un'altra persona può trasferire il profilo di Netflix a un nuovo account. Ciò significa che vedranno la loro cronologia di visione e le loro raccomandazioni sul nuovo account.

Il trasferimento del profilo ha diversi utilizzi, ha dichiarato Gregory Peters, COO e Chief Product Officer, nel corso di una telefonata dedicata ai guadagni di Netflix: «Ci sono situazioni dove per esempio si ha un figlio a casa che sta per diventare adulto e lasciare casa e vuole avere un proprio account. Questi sono i tipi di scenari che vogliamo supportare».

Le persone che hanno condiviso le loro password con altre persone possono ora creare e gestire facilmente dei sotto-account con il nuovo modello.

«Un'altra componente di questo modello è la possibilità per i proprietari di account di pagare Netflix per un amico o un familiare con cui vogliono condividere il servizio», ha detto Peters. «Così potranno creare un sotto-account, che chiameremo membro extra».

L'addebito per i sub-account non è l'unico nuovo flusso di entrate di Netflix che verrà lanciato nel 2023: i clienti potranno pagare per una versione di base della piattaforma di streaming che costa meno ma è dotata di annunci pubblicitari.

Il nuovo piano

Peters ha dichiarato che l'opzione del piano "Basic with Ads" «porterà molti più membri» e «porterà a un significativo flusso di entrate». Il piano Basic with Ads sarà lanciato a novembre e costerà 7 dollari al mese negli Stati Uniti, il 55% in meno rispetto al più popolare piano di 15,50 dollari al mese di Netflix, che è privo di pubblicità.