Neonata abbandonata dalla madre in uno scarico tra le formiche: viva per miracolo

Abbandonano il neonato ancora con il cordone ombelicale attaccato, un video incastra due donne

nel condotto di scarico di unaappena nata dalla mamma si salva per miracolo. Unaè stata avvistata dalla 63enne Charmaine Keevy, che durante una passeggiata con il suo bassotto si è accorta di qualcosa di strano e ha lanciato l'allarme.La donna, come riporta il Sun , era scesa la mattina con il cane per le strade di Port Elizabeth, in Sud Africa, quando ha notato qualcosa si strano. Subito dopo il bassotto ha iniziato ad abbaiare, così la donna si è sporta per guardare meglio e ha notato che nel fondo del canale si trovava un bambino. Charmaine ha subito chiesto aiuto ai passanti e a fermarsi è stato Cornie Viljoen che con una barra di metallo ha sollevato il piano di cemento che copriva il condotto mettendo in salvo la piccola.La bimba, nuda e infreddolita, era appena nata e aveva ancora attaccato il cordone ombelicale. Esposta alle intemperie e ai morsi di formiche rosse però è riuscita comunque a sopravvivere: oltre a una evidente ipotermia aveva anche problemi respiratori. La neonata non è però ancora fuori pericolo, anche se i medici sembrano essere fiduciosi sulla possibilità di un suo recupero. Intanto la polizia ha avviato le indagini per risalire all'identità della madre e le autorità hanno chiesto a chiunque abbia visto qualcosa di sospetto nella zona di farsi avanti e parlare.