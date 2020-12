A Natale potremo avvistare la «Stella di Betlemme»: non accadeva da 800 anni

Un natale da presepe: per la prima volta dopo 800 anni sarà di nuovo visibile la Stella di Betlemme, che comparirà nel cielo di dicembre. Secondo la rivista Forbes, gli avvistamenti saranno possibili per tutto il mese, e in particolare il 21 dicembre, quando ci sarà il solstizio d'inverno. Secondo la rivista, quel giorno si verificherà l'allineamento tra Giove e Saturno. Un allineamento, quindi, e non una cometa nel senso scientifico del termine: l'apparente avvicinamento tra i due pianeti darà infatti vita a un'unico punto super luminoso nel cielo. La «Stella di Beltlemme» è un fenomeno astronomico veramente raro: l'ultima volta è stato infatti nel medioevo, e accadrà nuovo nel 2080. Alcune indicazioni: per riuscire a vedere la Cometa nell'emisfero nord, gli osservatori dovranno puntare i loro telescopi in direzione sud-ovest, a partire da mezz'ora dopo il tramonto.

Saturn and Jupiter are coming closer together than they have been since the Middle Ages, and it's happening just in time for Christmas -- hence the nickname of the "Christmas Star." https://t.co/S3umWHvcrp

— CNN (@CNN) December 16, 2020