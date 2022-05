Napolitano operato allo Spallanzani, I medici: «È sveglio, prognosi riservata»

È stato un intervento delicato ma fortunatamente riuscito: l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, 97 anni il prossimo giugno, primo nella storia della Repubblica italiana ad essere stato eletto per due mandati, si è sottoposto venerdì ad un’operazione chirurgica all’istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Nessuna patologia virale. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

