E sul posto è giunto anche il sostituto procuratore della Repubblica di Napoli. Gli investigatori stanno sentendo alcune persone per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare le ragioni che hanno spinto la ragazza a togliersi la vita in un giorno che doveva essere di festa. Al vaglio degli investigatori la carriera accademica della ragazza, ad iniziare dalle iscrizioni.



L'ateneo ha sospeso per la giornata di domani le attività di F2 Cultura: proprio martedì 10 aprile era previsto un incontro nell'Aula rossa con gli studenti al quale avrebbero dovuto prendere parte i calciatori del Napoli Hamsik, Ghoulam e Maggio, insieme all'head of operation della società Alessandro Formisano.

Borelli: "rinviare le lezioni". «Il rettore della Federico II accolga la richiesta che è arrivata dai rappresentanti de La Confederazione e da tutte le altre associazioni studentesche di rinviare le elezioni, previste domani e mercoledì, in segno di rispetto per la morte della studentessa che s'è suicidata nel complesso universitario di Monte Sant'Angelo», ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione Università, per il quale «sarebbe impossibile per gli studenti garantire il regolare svolgimento delle elezioni visto lo choc di queste ore per la morte di una loro collega e, per lo stesso motivo, ci sembrerebbe giusto anche una sospensione delle lezioni».

Choc all'università di Napoli, dove una studentessa di 26 anni , originaria di Isernia , si è tolta la vita lanciandosi dal tetto di Monte Sant'Angelo, uno degli edifici del complesso universitario della città partenopea. Da fonti dell'università si apprende che tutte le attività sono sospese. Sulla vicenda indaga la polizia. Per la ragazza, Giada Di Filippo, una studentessa universitaria fuori sede, non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia è giunto anche il rettore dell'università «Federico II» di Napoli, Gaetano Manfredi.