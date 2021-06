È stato trovato senza vita dai carabinieri nella sua abitazione di via San Giovanni Maggiore Pignatelli, nel cuore del centro storico di Napoli, Salvatore Daniele, il fratello del cantautore Pino scomparso nel 2015. L'uomo aveva 59 anni come il fratello e sarebbe morto per arresto cardiocircolatorio.

