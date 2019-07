© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo terremoto giudiziario si è abbattuto sull’ospedale Cardarelli. Sono oltre sessanta gli avvisi di garanzia notificati a carico di presunti furbetti del Cartellino, al termine di indagini sostenute da video e servizi di appostamento.In una prima tranche di indagine, sono coinvolti nove centralinisti (assistiti - tra gli altri - dal penalista Giovanni Principe), mentre in un secondo filone sono coinvolti 54 impiegati. Beggiavano e lasciavano l’ospedale per seguire altre attività ovviamente private, lasciando sguarniti uffici e provocando disservizi.Truffa e violazione della legge brunetta sono le accuse mosse dal pm Giancarlo Novelli (destinato a lasciare napoli per ricoprire il ruolo di aggiunto a Catanzaro) per conto dell’ufficio mani pulite guidato dal procuratore Gianni Melillo.Anche un minorenne veniva usato per smarcare il cartellino al posto dei dipendenti, secondo quanto emerso dalle verifiche del commissariato Arenella.