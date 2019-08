© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brescia piange Nadia Toffa . Anche in questa mattinata di Ferragosto tanta gente comune sta rendendo omaggio alla camera ardente di Nadia Toffa al teatro Santa Chiara di Brescia. Molti i bresciani, ma anche persone che arrivano da fuori regione e che lasciano messaggi e ricordi per la presentatrice delle Iene. Anche i lavoratori dell'Ilva di Taranto hanno voluto mandare un messaggio alla famiglia di Nadia Toffa . Domani mattina alle 10:30 saranno celebrati i funerali in Cattedrale a Brescia.LEGGI ANCHE --> Nadia Toffa, Enrico Lucci: «Era insofferente alle ingiustizie. E non mollava mai»