Papà di 37 anni gioca in mare con i tre figli, un'onda gli rompe il collo e lo uccide

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK – Il week-end alla spiaggia si è risolto in una terribile tragedia per un famiglia della Carolina del nord . Mentre giocava nell’acqua con tre dei suoi figli, lungo la spiaggia di Oak Island, l’ingegnere Lee Dingle è stato colpito alle spalle da un’onda che lo ha scaraventato con tanta violenza contro il fondale sabbioso da rompergli il collo. Il 37enne papà è stato soccorso dai figli e dai bagnini della spiaggia. E’ stato immediatamente trasportato in ospedale, ma la frattura era catastrofica. Non c’è stato nulla da fare.La notizia di questa incredibile tragedia è stata data dalla moglie, Shannon, che ha informato il mondo su Instagram: «Il mio compagno, il mio amore, il mio rifugio è morto ieri dopo un incidente assurdo».Lee e Shannon Dingle si erano conosciuti a 18 anni, e sono sempre stati insieme. Hanno sei figli, in parte adottati, e sono noti a Raleigh, nella Carolina del nord, per il lavoro che Lee faceva e che gli era valso l’ammirazione e la gratitudine di tanti. Ingegnere specializzato in costruzioni con problemi strutturali, Lee era impiegato presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel settore Usar, “Urban and Search Rescue”, cioè nel dipartimento incaricato di evacuazione e salvataggio in caso di catastrofi come terremoti o alluvioni. «Era un uomo calmo, sicuro e coraggioso - hanno detto all’Usar -. Tutti lo volevano vicino quando c’erano situazioni difficili, pericolose e caotiche».Una dei sei figli della coppia, Zoe, è nata con la paralisi cerebrale infantile. Nel 2016 il caso divenne noto nella città di Raleigh quando la coppia non ottenne dall’assicurazione i finanziamenti per comprarle una sedia a rotelle elettrica. La loro vicenda commosse il pubblico, e un donatore anonimo comprò la sedia per la bambina.Ora si spera che la città si stringa intorno a Shannon e ai sei figli, rimasti senza il capofamiglia solo perché stava giocando con i suoi bambini sulla spiaggia.Le onde dell’Oceano sono spesso ingannevoli, non come le nostre del Mediterraneo. Nascondono una forza che può spingerti per terra, e ci vuole sangue freddo per non farsi prendere dal panico. Ma Lee non ha avuto neanche questa possibilità: è stato colpito alle spalle. Forse l’onda non l’aveva neanche vista.