Multe seriali: si paga una sola volta. Archiviazione per gli altri verbali per la stessa infrazione. Ecco perché

Multe seriali, si paga solo una volta. Lo prevede il nuovo codice della strada (art. 198bis). Quante volte è capitato di ripetere inconsapevolmente la stessa infrazione? L’ingresso in una ZTL con autorizzazione scaduta per esempio, il passaggio davanti allo stesso autovelox; il transito su una corsia preferenziale; circolare con un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi. Bene il codice della strada, avverte Aduc, ha posto rimedio alle cosiddette multe seriali: questo tipo di violazioni vengono quasi sempre rilevate da apparecchi elettronici automatizzati, senza contestazione immediata, e le relative multe notificate entro i 90 giorni successivi. Di conseguenza, l'automobilista si accorgerà di aver violato quel divieto solo quando gli verrà notificata la prima di una lunga serie di multe seriali per centinaia o migliaia di euro.

Le infrazioni





«Facciamo l’esempio di un cittadino che ha diritto di accedere alla ZTL in cui e risiede, ma si è dimenticato di rinnovare il pass o il telepass - spiega Pietro Moretti, Aduc - Tutti i giorni commetterà inconsapevolmente quella stessa infrazione per raggiungere casa sua, ma poiché non c’è alcuna contestazione immediata, riceverà decine o centinaia di multe analoghe nei 90 giorni successivi».





«Il nuovo articolo 198bis ci mette finalmente una "pezza". Nel caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata, l’infrazione oggetto della prima multa notificata o immediatamente contestatae non immediatamente contestate nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati - aggiunge l'associazione dei consumatori -. Ritornando all’esempio del residente ZTL: quando riceverà la prima multa a casa, non dovrà attendere e poi pagare le decine o centinaia di multe accumulate nel frattempo».





Quanto si paga?

Si paga solo una sanzione, nella misura del triplo del minimo edittale, oltre le spese di accertamento e notifica di ciascun verbale notificato successivamente al primo.





Quando si paga?



«Il pagamento cumulativo della prima multa nel minimo edittale (moltiplicata per tre) e delle spese di contestazione e notifica dei verbali successivi deve essere pagato entro 100 giorni dalla notifica del primo verbale - spiega Aduc -. Se si è già pagato il primo verbale nel solo minimo edittale, si potrà comunque integrare il pagamento, sempre entro 100 giorni dalla notifica del primo verbale».





Istanza di archiviazione

«Una volta effettuato il pagamento, comunque entro 120 giorni dal ricevimento della prima multa, l’interessato dovrà presentare istanza di archiviazione di tutti i verbali seriali direttamente all'ufficio o comando che li ha emessi. All’istanza va allegata copia dell'attestazione del pagamento».