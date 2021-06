Morto Guglielmo Epifani, prima guida socialista della Cgil. Fu anche segretario del Pd

È morto a 71 anni Guglielmo Epifani. È stato segretario generale della Cgil dal 2002 al 2010 e dall'11 maggio 2013 al 15 dicembre 2013 segretario del Partito Democratico. Epifani, attualmente deputato di Leu, è morto dopo una breve malattia.

Chi era Guglielmo Epifani

Nato a Roma nel 1950 da genitori di origine campana, socialista, nel 1979 incomincia la sua carriera di dirigente sindacale con l'incarico di segretario generale aggiunto della categoria dei lavoratori poligrafici e cartai. Vice di Sergio Cofferati dal 1994 al 2002, a seguito della conclusione del mandato di Cofferati, diviene segretario generale della Cgil fino al 2010. Alle elezioni politiche italiane del 2013 viene candidato alla Camera dei deputati come capolista del Partito Democratico, venendo eletto deputato della XVII Legislatura.L'11 maggio 2013 è stato nominato, in seguito alle dimissioni di Pier Luigi Bersani, segretario del Partito Democratico fino alle elezione a leader dem di Matteo Renzi il 15 dicembre seguente. Il 25 febbraio 2017 segue Pier Luigi Bersani nell'addio al Pd e aderisce ad Articolo 1-Movimento Democratico e Progressista.

Letta: «Una notizia drammatica»

«È una notizia drammatica, che ci è arrivata durante l'incontro. Ô una giornata tristissima. Abbiamo interrotto la riunione per rispetto della memoria di Guglielmo Epifani. Esprimo profondo cordoglio di tutti i democratici e democratiche alla moglie. Ricordo il ruolo fondamentale che ha avuto come leader Pd, in un momento difficile». Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, davanti al Nazareno, insieme ai leader di Cgil, Maurizio Landini Cisl, Sbarra e Uil, Bombardieri.

Ciao Guglielmo, uomo forte, gentile, colto, paziente e intransigente. Un dolore per tutti noi, e siamo tanti, che ti abbiamo voluto un grande bene. — Dario Franceschini (@dariofrance) June 7, 2021

Franceschini: «Ciao uomo forte e gentile»​

«Ciao Guglielmo, uomo forte, gentile, colto, paziente e intransigente. Un dolore per tutti noi, e siamo tanti, che ti abbiamo voluto un grande bene». Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ricorda su twitter l'ex leader della Cgil ed ex segretario del Pd, Guglielmo Epifani, scomparso oggi a 71 anni.

Cordoglio per la scomparsa di Guglielmo Epifani, avversario stimato e preparato. Il garbo che lo caratterizzava, anche nei ragionamenti a noi politicamente più distanti, mancherà all’intera Aula. Condoglianze ai suoi cari e a Leu. Oggi la politica perde un protagonista prezioso. — Francesco Lollobrigida 🇮🇹 (@FrancescoLollo1) June 7, 2021

Lollobrigida: «Avversario serio e preparato»

«A nome mio e dei deputati di Fratelli d'Italia profondo cordoglio per la scomparsa di Guglielmo Epifani, avversario stimato e preparato. Il garbo che lo caratterizzava in Aula, anche nei ragionamenti a noi politicamente più distanti, mancherà all'intera Assemblea. La nostra vicinanza ai suoi cari e le nostre sentite condoglianze ai parlamentari di Leu. Oggi la politica perde uno dei suoi protagonisti più preziosi». Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

Quasi non riesco a crederci. Una vita di battaglie insieme in @cgilnazionale, poi anche segretario nazionale del mio partito, il @pdnetwork. Un grandissimo dolore. Un forte abbraccio alla moglie Giusi. Ciao Guglielmo. #Epifani. — valeria fedeli (@valeriafedeli) June 7, 2021

Fedeli: «Non riesco a crederci»

«Quasi non riesco a crederci. Una vita di battaglie insieme in cgilnazionale, poi anche segretario nazionale del mio partito, il pdnetwork. Un grandissimo dolore. Un forte abbraccio alla moglie Giusi. Ciao Guglielmo. #Epifani». Lo scrive in un tweet la senatrice del Pd Valeria Fedeli.

Landini: «La sua vita, un esempio»

«È una pessima notizia. Guglielmo ha dato la sua vita per il sindacato. In questo momento siamo vicini alla moglie. Vedremo come organizzare il suo ricordo. Il suo impegno, la sua esperienza rimarranno per sempre come esempio di cosa vuol dire essere un dirigente del sindacato». Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, uscendo dal Nazareno, dove era in corso un incontro Pd-sindacati, interrotto dopo la notizia della morte di Epifani.

L’improvvisa scomparsa di #Epifani è un immenso dolore. Mi stringo alla moglie, agli amici, a tutta la sua @cgilnazionale Guglielmo ha difeso per tutta la vita lavoratrici e lavoratori, prima nel Sindacato poi in Parlamento. La sua lezione morale e politica rimarrà sempre con noi — Stefano Fassina (@StefanoFassina) June 7, 2021

Fassina: «La sua lezione resterà sempre con noi»

«L'improvvisa scomparsa di Epifani è un immenso dolore. Mi stringo alla moglie, agli amici, a tutta la sua Cgil. Guglielmo ha difeso per tutta la vita lavoratrici e lavoratori, prima nel Sindacato poi in Parlamento. La sua lezione morale e politica rimarrà sempre con noi». Lo afferma il deputato di LeU Stefano Fassina.

Renzi: «Politica e sindacato perdono un signore»

«Con la morte di Guglielmo Epifani il sindacato e la politica italiana perdono un signore. Un signore che si dimostrava tale anche e soprattutto quando capitava di non essere d'accordo con lui. Un pensiero commosso alla moglie e a tutte le persone che gli hanno voluto bene». Lo afferma il leader di Iv Matteo Renzi.

Meloni: «Era una persona stimabile e per bene»

«La notizia della morte di Guglielmo Epifani mi colpisce e mi addolora. Eravamo su posizioni politiche diverse ma ho sempre apprezzato la sua passione, la sua competenza e la sua capacità di confrontarsi. Se ne va una persona stimabile e perbene. Alla famiglia e ai suoi cari il cordoglio e la vicinanza mia e di tutta Fratelli d'Italia». Lo afferma la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.