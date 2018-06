Alessandro Narducci (29 anni) e della collega di sala Giulia Puleio (25 anni).



Due talenti che, nonostante la giovane età, avevano già intrapreso in percorso professionale di successo, e non senza il sacrificio di fare esperienza formativa all'estero. Professionista di sala, Giulia Puleio, 25 anni, aveva lavorato al resort Capofaro,indirizzo-cult di Tasca d'Almerita alle Eolie in Sicilia, e alla Locanda Locatelli di Londra, il ristorante classico italiano per eccellenza nella capitale britannica, stella Michelin con Giorgio Locatelli. Uno scontro frontale li ha sbalzati dallo scooter per 20-30 metri. Finisce in un attimo, e tra le fioche luci della Capitale, dopo l'incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Roma su Lungotevere della Vittoria - le indagini diranno come - la vita dello chef Alessandro Narducci (29 anni) e della collega di sala Giulia Puleio (25 anni).

Romano doc, Narducci, classe 1989, si è formato dapprima come sommelier professionista presso l'Ais (Associazione Italiana Sommelier), per poi salire all'ultimo piano del Rome Cavalieri Waldorf Astoria dove ha trovato Heinz Beck come Virgilio nel mondo della cucina di qualità. Assetato di esperienze professionali, dopo due anni decide di sposare la «convivialità» dei fratelli Troiani, approdando nella cucina del Convivio, dove innovazione, estro, creatività e tradizione segneranno lo stile di Alessandro. Definendosi «testardo, ambizioso, goloso» ma sempre con un sorriso e un cuore tutto romano, va a Dubai, alla corte di Heinz Beck negli Emirati Arabi, e per due stagioni è nelle cucine del ristorante Social. «L'ho promosso sous chef - ha raccontato Beck - perché era serio, professionista e professionale. Una persona carina che trovava sempre tempo per tutti. Piangeva quando lasciò il team».

LEGGI ANCHE ----> Il dolore del "maestro" Heinz Beck A piangere ora sono i familiari, i colleghi di brigata in cucina e in sala, i maestri di cucina del calibro di Heinz Beck e Angelo Troiani, la ristorazione romana e internazionale. Porte temporaneamente chiuse nel ristorante stellato e al bistrot panoramico presso 'The First luxury art Hotel di Romà, l'hotel di design in zona via Ripetta, dove lo chef e la collega di sala lavoravano. «Oggi, venerdì 22 giugno 2018, - fanno sapere in una nota e sui social - siamo racchiusi nel dolore per la scomparsa del nostro Chef Alessandro Narducci e di Giulia Puleio. Il nostro sostegno va alle famiglie, alla fidanzata Deborah, agli amici e a tutto lo staff. Il ristorante Acquolina e la terrazza Acquaroof, saranno momentaneamente chiusi per lutto fino a nuova comunicazione. Vi ringraziamo per la vicinanza e l'affetto che state dimostrando in questo momento difficile».