Kaos, morto avvelenato il cane-eroe di Amatrice

Kaos, il cane eroe, intervenuto a Campotosto e Amatrice nei giorni drammatici del terremoto di due anni fa, era sparito venerdi scorso e il suo padrone, Fabiano Ettorre, aveva lanciato subito un appello: “..scomparso ieri sera. Pastore tedesco grigio focato. Risponde al nome di Kaos. Chi lo vedesse mi contatti subito”. Le ore sarebbero trascorse invano fino alla terribile scoperta di ieri, quando Kaos, era stato ritrovato, ormai senza vita, non lontano da casa. Avvelenato. Questa la diagnosi dei primi rilievi svolti sul povero animale.



Il fatto sarebbe accaduto, addirittura nel giardino di casa, vicino L’Aquila, vicino al sito dove il cane è stato ritrovato. Inutile sottolineare la disperazione di Fabiano per la perdita del suo amico a quattro zampe. Disperazione e rabbia che aveva voluto esternare anche sui social. “Hai lasciato un vuoto incolmabile, ha scritto, per mano di una persona meschina. Continua il tuo lavoro lassù, continua a cercare dispersi, a salvare vite..”. E poi, ancora “Ciao, amico mio!!! Hai lasciato un vuoto incolmabile.. Non provare odio per chi ti ha fatto questo, anzi, se domani dovesse avere bisogno di te, aiutalo.. “. Infine “Sei stato un amico fedele. abbiamo condiviso la casa, il divano.. tutto. Corri, amico mio. Corri, non ti fermare. Un giorno ci abbracceremo nuovamente”.Kaos, lo splendido pastore tedesco, era stato protagonista di moltissimi interventi nel territorio martoriato dal sisma che ha colpito il centro del Paese, due anni fa. Infaticabile, come ribadito da Fabiano, aveva lavorato, cercato e scavato ininterrottamente, giorno e notte. Un eroe, era stato definito da chi lo aveva visto all’opera. Un angelo a quattro zampe che non si era risparmiato per aiutare i suoi amici umani. Così, mentre la rabbia e l’amarezza salgono, la questione dell’inasprimento della pena contro chi si macchia di maltrattamenti e crimini contro gli animali, torna nuovamente d’attualità e la protesta, soprattutto negli ambienti animalisti, monta. Le manifestazioni, tenute lo scorso anno dal Partito Animalista Europeo, di fronte a Montecitorio, erano state organizzate proprio per dare voce a chi, come gli animali, non ce l’ha.