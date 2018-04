Antonio, 18 anni, ucciso con sei coltellate al petto. Era scomparso il 6 aprile nel Salernitano

Antonio Alexander Pascuzzo, il 18enne scomparso da una settimana a Buonabitacolo, è stato ritrovato morto in una scarpata. Il corpo senza vita del ragazzo, originario del paese in provincia di Salerno, é stato rinvenuto in una zona nei pressi dello stadio comunale nel primo pomeriggio di oggi. Morte orribile. Il giovane è stato ucciso con diverse coltellate al petto, almeno sei, in una zona non molto lontana dal centro del piccolo paese del Vallo di Diano. Secondo quanto trapelato, la morte risalirebbe a circa tre giorni fa.

Buonabitacolo da qualche mese con il padre e lo zio dopo essere rientrato dal Perù dove attualmente vive la madre separata dal padre. Pascuzzo qualche tempo era finito in manette per spaccio di droga.



Il giovane era uscito da casa nella tarda serata di venerdì 6 aprile. Da allora se ne sono perse le tracce nonostante le frenetiche ricerche di forze dell'ordine e volontari.

Altre risposte potrebbero arrivare dall'autopsia che si terrà lunedì. Sul luogo dove è stato trovato il cadavere di Antonio hanno lavorato il capitano della Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina Davide Acquaviva, il medico legale e il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro Vittorio Russo.