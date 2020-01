Formia, uccide cugina e marito, poi si toglie la vita nel palazzo di famiglia in centro

Ha sparato e ha ucciso la cugina di 67 anni e il marito di lei 70enne, e poi si è tolto la vita a 64 anni: diventano tre i cadaveri a Formia, in provincia di Latina, in pieno centro, nella zona di piazza Mattei. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. In un primo momento non era chiaro se si trattasse di un omicidio o di un omicidio-suicidio.

Le vittime sono Fausta Forcina, insegnante di matematica alla scuola "Dante Alighieri" di Formia, il marito Giuseppe Gionta - docente anche lui e in passato anche vice preside dello stesso istituto - e il cugino della donna, Pasqualino Forcina, impiegato in uno studio di commercialisti.



I carabinieri infatti hanno trovato i corpi senza vita di un uomo e una donna e hanno ipotizzato che potesse trattarsi di un nuovo caso di omicidio-suicidio. Poi con il passare dei minuti è emerso che la coppia, entrambi insegnanti, era stata uccisa da un parente, sembra un cugino della donna, che poi si è tolto la vita.

L'episodio è avvenuto nella centralissimia piazza Mattei nel palazzo di famiglia al civico 39 dove la coppia viveva al primo piano e il cugino al secondo, mentre gli altri appartamenti sono liberi. Secondo la ricostruzione degli investigatori il 64enne è sceso, ha sparato e ucciso marito e moglie, poi è salito a casa e si è tolto la vita.

Il cadavere della donna è stato trovato sulle scale, sembra che - ferita - abbia tentato di uscire per chiedere aiuto. Arrivato il magistrato di turno della Procura di Cassino - Emanuele De Franco - per il sopralluogo. Il motivo del gesto, stando alle prime indicazioni che arrivano da ambienti investigativi, sarebbe da ricondurre a liti sull'eredità che si trascinavano da tempo.



