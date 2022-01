Covid, Iss: aumentano ricoveri bimbi sotto i 5 anni

Sono i bambini in età prescolare a preoccupare i pediatri: nelle ultime due settimane si è infatti osservato un «forte aumento del tasso di ospedalizzazione nella fascia inferiore a 5 anni e un aumento più contenuto sia dell'incidenza sia dei ricoveri nella fascia 16-19 anni».

Lo evidenzia il Report esteso dell'Istituto superiore di sanità (Iss), che integra il monitoraggio settimanale sul Covid. Nell'ultima settimana, si legge nel Report, rimane invece stabile la percentuale dei casi segnalati nella popolazione di età scolare (20%). Il 31% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nella fascia d'età 5-11 anni, il 59% nella fascia 12-19 anni e solo il 10% nei bambini sotto i 5 anni. Nel periodo 27 dicembre 2021 - 9 gennaio 2022, si sottolinea, nella popolazione 0-19 anni sono stati segnalati 340.005 nuovi casi, di cui 1.245 ospedalizzati, 14 ricoverati in terapia intensiva e un decesso. Nell'ultima settimana si osserva un aumento dell'incidenza in tutte le fasce d'età rispetto alla settimana precedente: in particolare, l'incidenza nella popolazione di età 12-19 anni risulta pari a 2.489 casi per 100.000 vs 1.840 casi per 100mioa nella settimana precedente.