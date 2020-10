Moira Orfei, il figlio Stefano: «All'asta diamanti e smeraldi di mamma a 5 anni dalla sua scomparsa»

Quarantotto pezzi unici, anche perché unica era la donna che li ha indossati: Moira Orfei. Gran parte dei gioielli della “signora del circo” stanno infatti per andare all’asta a Roma. Un’asta-evento organizzata dalla società Affide (leader europeo del credito su stima) a Piazza del Monte di Pietà, 32/A, che prevede (fino al 28 ottobre) una mostra dei preziosi insieme a foto d’epoca.



Tra i pezzi più interessanti un anello con diamante (il banditore partirà da 25.000 euro) e una collana con smeraldi (15.000 euro). Gioielli carichi di storia: alcuni furono acquistati da Moira durante la tournée in Iran, quando nel 1977 rimase bloccata per una insurezione alla corte dello Scià di Persia con 100 artisti e 50 animali. Furono riportati in patria dalla nave “Achille Lauro”.



Stefano Orfei, il primogenito di Moira e del domatore Walter Nones, ha deciso di dar vita all’asta-evento «nel quinto anniversario dalla scomparsa di mia madre, permettendo a tutti di renderle omaggio». Marito della nota attrice e show girl Brigitta Boccoli, Stefano Orfei racconta a Leggo: «Mia madre adorava indossare gioielli vistosi ed eccentrici come il suo carattere. Li acquistava in ogni tappa delle nostre tournée con il circo. Ricordo che ha indossato in più occasioni l’anello di diamanti, che amava tanto. Un regalo di mio padre Walter: lui aveva un orafo di fiducia in Sicilia e si faceva personalizzare i monili».



Prova turbamento nel sapere che i gioielli di famiglia vadano in altre case, magari all’estero?

«Mia madre è stata e resterà per tutti un’icona femminile amata e rispettata. Anche i suoi gioielli hanno contribuito a costruire il suo personaggio. Certo, lasciarli andare non è semplice anche perché ogni oggetto è un ricordo anche de i momenti passati insieme, ma credo anche che i gioielli possano trovare una nuova vita».



Cosa potrebbe accadere durante l’asta?

«Moira amava il mondo gay ed era ricambiata con grandissimo affetto: sarebbe stata felicissima di sapere che un suo fan si sia aggiudicato uno dei suoi gioielli».

