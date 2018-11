Milionaria 23enne cerca un fidanzato e offre 70mila euro all'anno: ecco i requisiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ragazza di 23 anni, la più giovane vincitrice milionaria di sempre al concorso Euromillions, sta cercando un fidanzato. Non solo: il fortunato riceverà anche uno stipendio annuale da 60mila sterline (quasi 70mila euro). L'annuncio, pubblicato sul web, non è passato di certo inosservato. Il Mirror si è occupato dell'argomento : la giovane Jane Park, di Edimburgo, non aveva ancora compiuto 18 anni quando vinse la bellezza di un milione di sterline alla lotteria Euromillions. Da quel giorno, la sua vita è radicalmente cambiata: ha comprato una casa più grande per sé e per la madre, si è data alla pazza gioia tra lussi, viaggi e anche qualche 'ritocchino' estetico. Ma c'è una cosa che i soldi non possono comprare, o forse sì: l'amore.Jane Park, infatti, da quando si è ritrovata quella fortuna ha avuto diverse storie, tra cui quella con Sam Callahan, un finalista dell'edizione britannica di X Factor. Una storia intensa, ma finita male, con tanto di tradimento da parte del musicista. Un grosso dolore per Jane, che ha iniziato a sospettare di essere corteggiata dagli uomini solo per via del suo ingente patrimonio. Per questo, come spiega un'amica, la ragazza ha deciso di pubblicare l'annuncio con tanto di compenso al fortunato fidanzato: «Non è sicura di essere amata per ciò che è o se per il conto in banca. Vive questa specie di ossessione con molta preoccupazione e vuole subito mettere le cose in chiaro».Da quando è diventata milionaria, la ragazza si è ritrovata circondata da tanti corteggiatori. Il radicale cambio della sua vita, però, non le ha portato la felicità più autentica: quella dell'amore. Sono tanti, infatti, i pretendenti tutt'altro che disinteressati al cospicuo patrimonio di Jane. «La sincerità e la fedeltà per lei sono la cosa più importante» - spiega ancora l'amica al Mirror - «Quei soldi sono solo un piccolo prezzo da pagare».