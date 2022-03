Milano, incendio in via della Spiga: gravissimo Tomaso Bracco, è in pericolo di vita

Un incendio si è sviluppato questa mattina in un appartamento in via della Spiga, nel cosiddetto "quadrilatero della Moda" di Milano. È accaduto poco prima delle 10 quando sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Sul posto anche le forze dell'ordine. La polizia locale ha chiuso un tratto della strada. Un uomo è rimasto gravemente ferito: si tratta di Tomaso Renoldi Bracco, membro del consiglio d'indirizzo della Fondazione Bracco e nipote di Diana Bracco.

Secondo quanto si è appreso il ferito, di 51 anni, presentava un quadro clinico di una grave intossicazione da fumi e di ampie ustioni ed è stato estratto dall'appartamento in arresto cardiaco. Rianimato dal 118, è stato portato d'urgenza a Niguarda. Nell'appartamento sarebbero state presenti anche altre persone, personale di servizio, che però non sono rimaste ferite. Tomaso Bracco si trovava in camera da letto quando è stato soccorso dai vigili del fuoco.

«Tomaso Bracco era incosciente»

«Ero su in mansarda a fare le pulizie quando ho sentito come sbattere violentemente una porta e sono scesa. Ho visto subito tanto fumo provenire dalla zona delle due camere da letto e siamo usciti». Lo ha detto ai giornalisti presenti in via della Spiga, a Milano, la domestica in servizio stamani nella casa della famiglia Bracco, dove si è sviluppato un incendio. Dall'appartamento sono così scappati lei, il cuoco e il cane del ferito, mentre secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco, Tomaso Bracco «era rimasto in camera, dove lo abbiamo trovato incosciente e portato via a spalla e giù con un'autoscala».

L'incendio è scoppiato prima delle 10 al secondo piano del palazzo in via della Spiga 36, che si trova all'incrocio con via Santo Spirito. Le fiamme si sarebbero diffuse velocemente a tutto il piano, l'unità immobiliare si sviluppa su due livelli, con la parte sopra mansardata e una terrazza. Nell'appartamento, stamani, c'erano il padrone di casa 51enne, che risulterebbe affetto da problemi di salute, il cuoco e la domestica.

Evacuati asilo e scuola primaria

A causa dell'incendio sono stati prudenzialmente evacuati i bambini presenti nella vicina scuola comunale dell'infanzia e nella scuola primaria Parini. Più precisamente, i 32 bambini della scuola dell'infanzia sono stati spostati alla vicina scuola dell'infanzia di Porta Venezia, mentre per i bambini della primaria sono stati chiamati i genitori perché li portassero a casa. In entrambi i casi, è previsto il rientro a scuola lunedì prossimo.