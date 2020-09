Milano, esplosione in un palazzo: 6 feriti, uno grave. Coinvolti tre piani, ipotesi fuga gas

La persona ferita in maniera più grave è quella che si trovava nell'appartamento al piano terra dove si è verificato lo scoppio. All'interno del palazzo si sono verificati una serie di crolli di muri interni e non strutturali.

«Molto probabilmente si tratta di gas metano, dovremo indagare da dove si è originata la perdita. Abbiamo fatto chiudere il gas da tutto l'edificio che è stato evacuato»: questa la prima ipotesi sulla causa dell'esplosione, secondo Maurizio Pendini, direttore e vice dirigente del comando dei Vigili del Fuoco di Milano. Mancano all'appello due inquilini, ma non è escluso che non fossero nel palazzo di nove piani o che possano essersi già allontanati. «Stiamo terminando la ricerca dei dispersi per eliminare ogni dubbio, probabilmente non ce ne sono. Il primo passaggio con i cani è stato negativo. È stata una forte esplosione, le notizie erano molto gravi, temevamo il peggio - ha spiegato Pendini -. Si è verificata un'esplosione a pian terreno, c'è un ferito grave ma cosciente e cinque lievi. È stato danneggiato un appartamento e l'androne delle scale nonché tutte le finestre fino al quinto piano dell'edificio».

«Le prime valutazioni dei vigili del fuoco intervenuti parlerebbero di fuga di gas in un appartamento privato», ha confermato il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, dopo un sopralluogo. «Quello in condizioni più gravi è l'abitante affittuario dell'appartamento» a piano terra dove si ipotizza si sia verificata la fuga di gas, «e ci sono altri feriti in situazioni meno gravi», ha spiegato la pm, confermando che nelle abitazioni non c'è un bruciatore ma «ci sono le cucine a gas. È questo - ha proseguito - il punto che potrebbe aver avuto la fuoriuscita di gas. Ma è ancora tutto da verificare, non ci sono ancora certezze».

Il procuratore ha confermato che sono «ancora in corso accertamenti per verificare che non ci siano vittime» che però al momento «non ci sono». In ogni caso «le unità cinofile stanno verificando la presenza di eventuali altre persone tra le macerie». Al momento, ha concluso, «sembrerebbe una situazione più rassicurante e sotto controllo. La polizia sta facendo il suo lavoro d'indagine».