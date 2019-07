Una motovedetta della Guardia di Finanza ha notificato al comandante della Alan Kurdi il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane. Lo si apprende da fonti del Viminale.

«Abbiamo urgentemente bisogno di un porto sicuro». Lo scrive in un tweet Sea Eye. «Stiamo aspettando in acque internazionali al largo dell'isola di Lampedusa - sottolinea - La guardia di finanza è venuta di persona per consegnare il decreto di Salvini: il porto è chiuso»

Il comandante dellaqualche ora fa aveva scritto su twitter: «Con 65 persone soccorse a bordo ci stiamo dirigendo verso Lampedusa . Non siamo intimiditi da un ministro dell'interno ma siamo diretti verso il più vicino porto sicuro. Si applica la legge del mare, anche quando qualche rappresentante di governo rifiuta di crederlo».