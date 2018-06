BREAKING: After an extremely busy night on the Central #Mediterranean, the #Aquarius now has 629 people on board - including 123 unaccompanied minors, 11 children & 7 pregnant women - from six different operations. The #Aquarius is now heading North to a port of safety. pic.twitter.com/2pzZiGkx1E — MSF Sea (@MSF_Sea) 10 giugno 2018

«Da oggi anche l'Italia comincia a dire NO al traffico di esseri umani, NO al business dell'immigrazione clandestina. Il mio obiettivo è garantire una vita serena a questi ragazzi in Africa e ai nostri figli in Italia», scrive Salvini su Facebook. «Nel Mediterraneo ci sono navi con bandiera di Olanda, Spagna, Gibilterra e Gran Bretagna, ci sono Ong tedesche e spagnole, c'è Malta che non accoglie nessuno, c'è la Francia che respinge alla frontiera, c'è la Spagna che difende i suoi confini con le armi, insomma tutta l'Europa che si fa gli affari suoi. Da oggi anche l'Italia comincia a dire NO al traffico di esseri umani, NO al business dell'immigrazione clandestina».

il salvataggio dei migranti ora a bordo dell'Aquarius «è avvenuto nella zona libica di ricerca e soccorso ed è stato coordinato dal centro di soccorso a Roma».

#Salvini chiude i porti. Poi chiuderà le strade. Poi ci chiuderà in casa. Dopodichè, quando non avrà più nulla da chiudere se non i suoi vergognosi profili social, avrà raggiunto il suo obiettivo: un Paese isolato, riportato ai tempi di sua nonna. #IncompetenzaAlPotere #Aquarius — laura boldrini (@lauraboldrini) 10 giugno 2018

La posizione della nave. «L'Aquarius si dirige verso nord, seguendo le istruzioni ricevute dopo i soccorsi e i trasbordi operati la scorsa notte sotto il coordinamento del MRCC di Roma. L' Aquarius è nell'attesa di istruzioni definitive per quanto riguarda il porto di sbarco (port of safety)». Lo scrive, in un post delle 18.33 su Facebook, Sos Mediterranee Italia. «Abbiamo preso nota - prosegue il post - della dichiarazione del ministro dell'Interno italiano ai media italiani. Il nostro unico obiettivo è lo sbarco in un porto sicuro delle persone che abbiamo soccorso ieri in condizioni difficili. Prendiamo atto inoltre che le autorità SAR maltesi sono state contattate dalle autorità SAR italiane - conclude il post - al fine di trovare la soluzione migliore per il benessere e la sicurezza delle 629 persone che si trovano ora a bordo dell'Aquarius».



L'Unhcr. «Oltre 750 morti nel Mediterraneo nel 2018: il salvataggio di vite in mare deve restare una priorità assoluta di ogni governo», chiede Carlotta Sami, la portavoce dell'Unchr per i rifugiati per il sud Europa dopo aver appreso della lettera di Salvini.

Svolta del vicepremiersulla questione. «Da oggi anche l'Italia comincia a dire NO», dice il ministro dell'Interno che ha annunciato di essere pronto asenon permetterà l'approdo sulle proprie coste della, in rotta versa l'Europa con oltre 600 persone a bordo. Dall'isola-Stato, però, arriva un netto no: «Il governo di Malta non è né l'autorità che coordina ne ha competenza sul caso», ha detto un portavoce del governo della Valletta citato dal quotidiano Malta Today.LEGGI ANCHE ---->La Acquarius si sta dirigendo verso l'Europa dopo un salvataggio avvenuto ieri notte e ha chiesto di essere autorizzata all'attracco. La nave proveniente dal Nord Africa batte bandiera di Gibilterra e trasporta circa 629 persone. Stando a quanto Salvini ha dichiarato anche in una lettera inviata alle aurotirà maltesi, se l'isola-Stato non le permetterà di attraccare scatterà lo stop voluto dal vicepremier leghista e all'imbarcazione non sarà permesso di approdare in Italia. Una misura, quella della chiusura dei porti, che sarebbe senza precedenti.Malta, nel motivare il suo rifiuto, spiega cheIl Times of Malta, da parte sua, scrive che i salvataggi sarebbero stati fatti soprattutto da navi della marina italiana in acque vicine alla Tunisia e «più vicine a Lampedusa che a Malta».fonti vicine all'esecutivo stesso,