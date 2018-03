Terrorismo, metro di Roma nel mirino: progettato attentato alla fermata Laurentina

"Tagliamo gola e genitali agli infedeli": 5 arresti, le intercettazioni choc. Il pm: sventato pericolo attentati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La cellula terroristica di cui faceva parte, l'attentatore tunisino diucciso dalla polizia il 23 dicembre 2016 a(Milano), progettava un attacco alla. È quanto riporta La Repubblica sulla base di alcune indicazioni degli inquirenti.La rete, smantellata dalla polizia, era composta soprattutto da connazionali di Amri, che vivevano nella provincia di Latina. Neli terroristi stavano progettando un, capolinea della Metro B della Capitale, ma non riuscirono mai a passare all'azione. La cellula era ben organizzata, su due livelli: da un lato c'erano gli estremisti pronti a mettere a punto gli attacchi, dall'altro c'erano degli efficienti procacciatori di documenti falsi.Ladi cui faceva parte anche Amri, che si muoveva tra Roma e Latina, è stata individuata e smantellata in seguito ad alcune intercettazioni. Nelle conversazioni, i terroristi arrestati parlavano di voler compiere violenze inaudite sugli "infedeli", tutti gli occidentali non musulmani.