Meteorite squarcia il cielo nella notte: «Una palla di fuoco, ha aperto porte e finestre»

«Una palla di fuoco, il meteorite ha aperto porte e finestre». Una meteora insolitamente grande ha illuminato il cielo sulla Norvegia meridionale sabato notte, provocando un'ondata di avvistamenti segnalati fino alla Svezia, secondo i media locali. Diverse persone hanno contattato la polizia per dire di aver visto una luce estremamente intensa e di aver sentito forti rumori, secondo quanto riportato oggi dall'emittente norvegese Nrk e dal quotidiano Vg.

Ha aperto porte e finestre

Alcune persone hanno affermato che la pressione esercitata dal passaggio del corpo celeste ha provocato l'apertura di finestre o porte.

Video shows a meteorite that was seen over large parts of southern Norway last night, a strong flash of light was seen and people also heard a great boom. pic.twitter.com/l9QRWPDYo9 — CBS News (@CBSNews) July 25, 2021

Palla di fuoco

Un giornalista di Vg ha descritto lo spettacolo come una palla di fuoco che ha illuminato il cielo. Secondo le testimonianze, il bagliore del meteoroide era visibile in gran parte della Norvegia meridionale e persino in Svezia poco dopo l'una del mattino.

Ecco dove è caduto

Gli esperti ipotizzano che parti del meteorite possano essere cadute a ovest di Oslo: Vegard Lundby, del 'Norwegian Meteorite Network' ha riferito di ricerche in corso per trovare i frammenti, che potrebbero pesare diversi chilogrammi e rivelarsi preziosi per la ricerca.