Meteo, Natale al caldo con sole e temperature primaverili: «Maltempo solo nel weekend»

Altro che bianco Natale , quest'anno sotto l'albero ci saranno sole e temperature in rialzo. Sarà quasi primavera. Dopo un'ondata di maltempo, prevista per questo fine settimana, sull'Italia tornerà a splendere il sole mentre la colonnina di mercurio riprenderà a salire con un eccezionale clima mite, decisamente fuori stagione. E le temperature torneranno sopra la media, da Nord a Sud, sia di notte sia di giorno e senza pioggia.

Meteo, da domani torna il maltempo: in arrivo temporali e venti forti in molte regioni

Ad anticipare quella che sembra essere la tendenza del Natale 2019 è l'Associazione Bernacca: “La tendenza per il 24, 25 e 26 dicembre – spiega il segretario Massimo Ciccazzo - indica condizioni di tempo più stabile ma con valori ancora sopra la media. Per le regioni del Nord avremo minime sui 3/4 gradi e massime sui 9/11 gradi mentre nel resto del paese, tra Centro e Sud, si registreranno minime tra 6/10 gradi e massime tra 14 e 16 gradi. Vista la distanza temporale - sottolinea l'esperto per maggiore chiarezza - l'attendibilità è del 55%. Per avere indicazioni meteo su Capodanno invece dovremo attendere, almeno, la giornata del 26”.



#Meteo: TEMPERATURE, è un CALDO Fuori STAGIONE, si toccheranno picchi di 20°C. Ecco DOVE e per QUANTO Durerà #18dicembrehttps://t.co/KyPDWydokF pic.twitter.com/kCuF7ITMEY — IL METEO.it (@ilmeteoit) December 18, 2019

Week end di maltempo. In attesa del Natale e del sole, è in arrivo una perturbazione soprattutto nelle regioni settentrionali: “Fino a fine settimana - spiega Ciccazzo - non mancheranno le precipitazioni, specie sulle regioni settentrionali, sulle isole e sul versante Tirrenico. Domani ci saranno forti precipitazioni sul nord ovest, sulla Liguria e sulla Toscana con locali criticità”.

Da domani torna il maltempo: in arrivo temporali e venti forti in molte regioni

Ultimo aggiornamento: 23:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA