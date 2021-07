Meteo Italia, il ciclone che ha colpito la Germania punta il nostro Paese. Incredibile tromba d'aria ad Ancona

Il ciclone che ha messo in ginocchio la Germania e il Belgio ora si sta spostando verso l'Italia. Moltissime zone di questi due Paesi sono state travolte dalla furia dei corsi d'acqua, alimentati da piogge torrenziali mai così intense da un secolo. Ad ovest della Germania i morti sono stati più di cento e i dispersi sono stati alemeno 1.300. Una tragedia che la cancelliera Angela Merkel è stata costretta all'inizio a vivere lontano dal Paese, a Washington, preparandosi ad un bilancio di vittime e danni ben peggiore. Ebbene, ora la tempesta che nei giorni scorsi ha colpito l’Europa centrale si sta dirigendo proprio sull’Italia.

Maltempo, allerta meteo in 10 regioni

Persiste su gran parte delle regioni centrali l'annunciata fase di maltempo che si estenderà nelle prossime ore a tutto il Meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

The slow moving persistent upper-level low that brought the long-lasting intense rainfall which caused the deadly #flooding in Germany & many parts of W Europe this week can be clearly in satellite imagery. First this loop of Airmass RGB & @HydroSAF precip rate 1/2 pic.twitter.com/dbOVRJjCfS — EUMETSAT Users (@eumetsat_users) July 16, 2021

L'avviso prevede dalle prime ore di domani, precipitazioni a prevalente carattere temporalesco sulla Romagna. Prevista inoltre la persistenza di fenomeni temporaleschi su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata, in estensione a Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali sui settori settentrionali della Sicilia. Allerta gialla sul resto dell'isola siciliana e su tutte le regioni meridionali, nonché nelle Marche, in Umbria e su parte della Romagna.

Tromba d'aria a Falconara

Il maltempo, annunciato dalle previsioni, si è abbattuto sulle Marche. Forti piogge e vento su tutta la regione in particolare lungo la costa. Colpita soprattutto Falconara, in provincia di Ancona, dove in tarda mattinata si è abbattuta una tromba d'aria che ha sferzato il litorale e alcuni stabilimenti balneari. La conta dei danni è in corso.